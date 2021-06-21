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Непомнящий сократил отставание от Со на супертурнире Paris Rapid & Blitz

Непомнящий сократил отставание от Со на супертурнире Paris Rapid & Blitz
Елена Чистова
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В Париже (Франция) на втором этапе Grand Chess Tour — супертурнире Paris Rapid & Blitz — завершился первый день блицтурнира. По итогам девяти партий лидерство сохранил американец Уэсли Со, однако отставание россиянина Яна Непомнящего сократилось до половины очка. На третье место вышел ещё один россиянин Пётр Свидлер.

В первом круге блица лучшим был Алиреза Фируджа из Ирана (6,5 очка), вторым – Непомнящий (6), третьим – Со (5,5), четвёртым – Свидлер (5). Россиянин Владимир Крамник, заменивший в блице француза Этьена Бакро, набрал только 2,5 очка.

Положение после рапида и первого тура блица

1. Уэсли Со – 17,5.
2. Ян Непомнящий – 17.
3. Пётр Свидлер – 14.
4-5. Максим Вашье-Лаграв, Алиреза Фируджа – по 13,5.
6. Левон Аронян – 12,5.
7. Рихард Раппорт – 12.
8. Фабиано Каруана – 11,5.
9. Теймур Раджабов – 11.
10. Этьен Бакро – 10.
11. Владимир Крамник – 2,5.

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