Анна Вяхирева назвала фаворитов олимпийского гандбольного турнира

Олимпийская чемпионка, гандболистка сборной России Анна Вяхирева ответила на вопрос о главных фаворитах предстоящих Игр в Токио.

«Про нашу команду ни слова — не люблю я это дело. Назову Норвегию, Черногорию, Францию. Про многих сказать что-либо определённое очень сложно. Вот, например, Бразилия. Её игроков мы вроде бы знаем, но что из себя представляет команда, совершенно непонятно. Обе группы невероятно сложные. Как всегда, график игр — на выживание. Кто лучше распределит силы, сохранит здоровье лидеров, те и разыграют медали», — приводит слова Вяхиревой «Гандбол. Быстрый центр».

Сборная России приступила к подготовке к Олимпийским играм 14 июня. В Японию в составе команды отправятся 15 игроков.