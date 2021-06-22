Объявлен полный состав участников Кубка мира по шахматам в Сочи

Стали известны все участники Кубка мира ФИДЕ среди мужчин и женщин в Сочи, сообщает официальный сайт РШФ. Соревнования пройдут с 10 июля по 8 августа 2021 года. Победитель и финалист мужского Кубка мира получат путёвки в турнир претендентов. У женщин в кандидатский турнир выйдут три лучших участницы.



В мужском турнире по нокаут-системе сыграют 206 шахматистов (восемь кругов), в женском — 103 спортсменки (семь кругов).



Рейтинг-фаворитами мужского турнира являются: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2847), Фабиано Каруана (США, 2820), Левон Аронян (Армения, 2781), Аниш Гири (Нидерланды, 2780), Александр Грищук (Россия, 2776), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2770), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2760), Алиреза Фируджа (ФИДЕ, 2759), Леньер Домингес (США, 2758), Сергей Карякин (Россия, 2757).



Россию также представят Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский, Владислав Артемьев, Кирилл Алексеенко, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Дмитрий Яковенко, Александр Предке, Владимир Малахов, Санан Сюгиров, Григорий Опарин, Алексей Сарана, Александр Мотылёв, Давид Паравян, Павел Понкратов, Вадим Звягинцев, Евгений Алексеев, Борис Савченко, Никита Афанасьев, Володар Мурзин, Кирилл Шубин и Рудик Макарян.



В Кубке мира среди женщин сыграют россиянки Александра Горячкина (2596), Екатерина Лагно (2558), украинки Мария и Анна Музычук (2544 и 2535 соответственно), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2524), Харика Дронавалли (Индия, 2515), Тань Чжунъи (Китай, 2511).



Всего в турнире примут участие 15 россиянок. Компанию Горячкиной и Лагно составят Алина Кашлинская, Полина Шувалова, Александра Костенюк, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Анастасия Боднарук, Алиса Галлямова, Валентина Гунина, Лея Гарифуллина, Александра Мальцевская, Дина Беленькая, Анна Афонасьева и Анастасия Парамзина.

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