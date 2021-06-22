Тренер Шубенкова: всё, что произошло с моим спортсменом, — сплошное недоразумение

Сергей Клевцов, тренер Сергея Шубенкова, отреагировал на новость о том, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий к его подопечному по делу о допинге.
«Справедливость восторжествовала. Всё, что произошло с моим спортсменом, это сплошное недоразумение, и я очень рад, что всё закончилось так. Шубенков не совершал никакого нарушения, поэтому вынесенное по нему решение вполне логично. Не хочу сейчас думать о том, как вся эта нервотрёпка отразится на дальнейших результатах спортсмена.
Мы сейчас в Чебоксарах и спокойно готовимся к чемпионату России. Говорить об олимпийских перспективах пока сложно, так как у Шубенкова нет нейтрального статуса. Надеюсь, что в оставшиеся шесть дней World Athletics даст ему допуск, принимая в расчёт безупречную репутацию Шубенкова», — приводит слова Клевцова ТАСС.
- 22 июня 2021
-
19:55
-
19:19
-
17:30
-
16:49
-
13:08
-
13:04
-
12:59
-
10:27
-
10:04
-
09:46
-
08:39
-
07:57
-
00:40
- 21 июня 2021
-
21:50
-
20:37
-
17:58
-
17:41
-
17:26
-
15:38
-
15:30
-
11:43
-
09:30
-
00:30
- 20 июня 2021
-
23:45
-
23:08
-
22:06
-
21:56
-
20:29
-
20:15
-
19:59
-
17:59
-
17:50
-
14:46
-
14:26
- 19 июня 2021
-
22:24