Тренер Шубенкова: всё, что произошло с моим спортсменом, — сплошное недоразумение

Сергей Клевцов, тренер Сергея Шубенкова, отреагировал на новость о том, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий к его подопечному по делу о допинге.

«Справедливость восторжествовала. Всё, что произошло с моим спортсменом, это сплошное недоразумение, и я очень рад, что всё закончилось так. Шубенков не совершал никакого нарушения, поэтому вынесенное по нему решение вполне логично. Не хочу сейчас думать о том, как вся эта нервотрёпка отразится на дальнейших результатах спортсмена.

Мы сейчас в Чебоксарах и спокойно готовимся к чемпионату России. Говорить об олимпийских перспективах пока сложно, так как у Шубенкова нет нейтрального статуса. Надеюсь, что в оставшиеся шесть дней World Athletics даст ему допуск, принимая в расчёт безупречную репутацию Шубенкова», — приводит слова Клевцова ТАСС.