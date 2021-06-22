Ольга Богословская отреагировала на новость о снятии претензий к Шубенкову по допингу

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира по лёгкой атлетике, тележурналист и ведущая Ольга Богословская отреагировала на новость о том, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков был оправдан по делу о допинге.

«Когда начался весь этот процесс, у меня не было сомнений, что Серёга будет оправдан. Была уверенность, что это не более чем «несчастный случай на производстве», нелепость. Но потом напряжение нарастало, поскольку времени становилось всё меньше. Олимпийские игры приближались, а решения не было никакого. Ходили слухи, что Шубенкову хотя и могли выписать мягкую дисквалификацию на несколько месяцев, но это обозначало бы пропуск Олимпиады. Самое главное, что всё разрешилось, настроение совершенно другое. Сергей — человек из топа, который должен завоёвывать на Играх награды», — приводит слова Богословской RT.