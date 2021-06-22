Ян Непомнящий стал вторым по итогам супертурнира Paris Rapid & Blitz

В Париже (Франция) завершился второй этап Grand Chess Tour — супертурнир Paris Rapid & Blitz. По его итогам российский шахматист Ян Непомнящий занял второе место, первым стал американец Уэсли Со. Третье место разделили Алиреза Фируджа (выступает под эгидой Международной шахматной федерации) и француз Максим Вашье-Лаграв.
По итогам всех партий в рапид и блиц в активе Непомнящего 21,5 очка, на счету Со — 24,5 балла, Фируджа и Вашье-Лаграв набрали ровно по 18 баллов. Другие представители России Пётр Свидлер (17) и Владимир Крамник (5,5) стали седьмым и одиннадцатым соответственно. Отметим, что Крамник играл только партии в блиц (молниеносные шахматы).
Итоговое положение:
1. Уэсли Со – 24,5.
2. Ян Непомнящий – 21,5.
3-4. Максим Вашье-Лаграв, Алиреза Фируджа – по 18.
5-6. Левон Аронян, Рихард Раппорт – по 17,5.
7. Петр Свидлер – 17.
8. Фабиано Каруана – 16,5.
9. Теймур Раджабов – 14.
10. Этьен Бакро – 10.
11. Владимир Крамник – 5,5.
- 22 июня 2021
-
22:54
-
19:55
-
19:19
-
17:30
-
16:49
-
13:08
-
13:04
-
12:59
-
10:27
-
10:04
-
09:46
-
08:39
-
07:57
-
00:40
- 21 июня 2021
-
21:50
-
20:37
-
17:58
-
17:41
-
17:26
-
15:38
-
15:30
-
11:43
-
09:30
-
00:30
- 20 июня 2021
-
23:45
-
23:08
-
22:06
-
21:56
-
20:29
-
20:15
-
19:59
-
17:59
-
17:50
-
14:46
-
14:26