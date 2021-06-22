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Ян Непомнящий стал вторым по итогам супертурнира Paris Rapid & Blitz

Ян Непомнящий стал вторым по итогам супертурнира Paris Rapid & Blitz
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В Париже (Франция) завершился второй этап Grand Chess Tour — супертурнир Paris Rapid & Blitz. По его итогам российский шахматист Ян Непомнящий занял второе место, первым стал американец Уэсли Со. Третье место разделили Алиреза Фируджа (выступает под эгидой Международной шахматной федерации) и француз Максим Вашье-Лаграв.

По итогам всех партий в рапид и блиц в активе Непомнящего 21,5 очка, на счету Со — 24,5 балла, Фируджа и Вашье-Лаграв набрали ровно по 18 баллов. Другие представители России Пётр Свидлер (17) и Владимир Крамник (5,5) стали седьмым и одиннадцатым соответственно. Отметим, что Крамник играл только партии в блиц (молниеносные шахматы).

Итоговое положение:

1. Уэсли Со – 24,5.
2. Ян Непомнящий – 21,5.
3-4. Максим Вашье-Лаграв, Алиреза Фируджа – по 18.
5-6. Левон Аронян, Рихард Раппорт – по 17,5.
7. Петр Свидлер – 17.
8. Фабиано Каруана – 16,5.
9. Теймур Раджабов – 14.
10. Этьен Бакро – 10.
11. Владимир Крамник – 5,5.

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