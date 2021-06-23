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Уэсли Со прокомментировал победу на втором этапе Grand Chess Tour

Уэсли Со прокомментировал победу на втором этапе Grand Chess Tour
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Американский гроссмейстер Уэсли Со поделился впечатлениями от победы на втором этапе Grand Chess Tour — супертурнире Paris Rapid & Blitz. На его счету 24,5 очка.

«Это большой успех для меня. Я раньше не был так хорош в блице. Сейчас я просто счастлив. Не ожидал, что мне удастся победить. Я усердно готовился к этому турниру. В последний раз я выступал в Париже в 2016 году, но возвращаться сюда всегда приятно. Это один из любимых городов моей мамы», — рассказал Со на церемонии награждения.

Российский шахматист Ян Непомнящий занял второе место с результатом в 21,5 очка. Третью строчку поделили Алиреза Фируджа (выступает под эгидой Международной шахматной федерации) и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 18 баллов.

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