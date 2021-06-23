Бывшая гандболистка «Астраханочки»: перед Новым годом с игроками стали разговаривать

Российская гандболистка Юлия Гаряева рассказала, почему решила покинуть «Астраханочку». Она стала игроком румынской «Мэгуры».
«Могу сказать, что не хотела покидать команду, даже и не задумывалась об уходе. Перед Новым годом с игроками потихоньку стали разговаривать. Тогда я сказала тренеру, что не против остаться. Но дальше руководство клуба затянуло с конкретным предложением. Прошло пару месяцев, когда огласили условия. К тому времени мы с мужем приняли решение, что не останемся. Сказала руководству, что буду подписывать контракт с другим клубом.
Было несколько вариантов, но серьёзно их не рассматривала. В одном из норвежских клубов требовалось хорошее знание английского языка, а я, к сожалению, плотно взялась за него только после подписания договора с «Мэгурой». Был ещё вариант с французским клубом, но там хуже условия, да и, честно говоря, раньше об этой команде даже не слышала. Поступило предложение и от ещё одного румынского клуба, но у меня уже был на руках подписанный контракт», — цитирует Гаряеву «Гандбол. Быстрый центр».
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