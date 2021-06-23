Пятилетний россиянин обратился к министру спорта и получил разряд по шахматам

Власти Томска присвоили третий юношеский разряд по шахматам пятилетнему Дмитрию Крымскому, который полгода не мог получить его в силу возраста. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

Ранее сообщалось, что Крымский выполнил норматив на третий юношеский спортивный разряд, однако не мог его получить в силу возраста, так как это возможно только с семи лет. Отец мальчика записал видеообращение к министру спорта РФ Олегу Матыцину, в котором попросил решить проблему.

«Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер сегодня вручил пятилетнему Диме Крымскому долгожданное удостоверение о присвоении третьего юношеского разряда по шахматам», — отмечается в сообщении городской администрации.