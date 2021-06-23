Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пятилетний россиянин обратился к министру спорта и получил разряд по шахматам

Пятилетний россиянин обратился к министру спорта и получил разряд по шахматам
Комментарии

Власти Томска присвоили третий юношеский разряд по шахматам пятилетнему Дмитрию Крымскому, который полгода не мог получить его в силу возраста. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

Ранее сообщалось, что Крымский выполнил норматив на третий юношеский спортивный разряд, однако не мог его получить в силу возраста, так как это возможно только с семи лет. Отец мальчика записал видеообращение к министру спорта РФ Олегу Матыцину, в котором попросил решить проблему.

«Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер сегодня вручил пятилетнему Диме Крымскому долгожданное удостоверение о присвоении третьего юношеского разряда по шахматам», — отмечается в сообщении городской администрации.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021