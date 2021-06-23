«Я в жизни столько не заработаю!» Чемпионка ОИ Бобровникова — о зарплате Зобнина

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова возмутилась неоправданно высокими, по её мнению, заработками российских футболистов. Спортсменка оценила зарплату Романа Зобнина в «Спартаке», которая, как ранее сообщалось, составляет 3,5 млн евро за сезон.

«Смотрели с девчонками матч (Россия — Дания — 1:4. — Прим. «Чемпионата»)… Просыпаюсь утром, вижу этот пост. Достала калькулятор, просто для интереса. Лучше бы я этого не делала.

Пошла после допинг-теста на завтрак. Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов. И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами!

Чтоб вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прям просится), сколько человек за месяц! Боксёрша Саадат, например, лицо своё подставляет под удары, чтоб заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас, спортсменов высочайшего уровня, чемпионов, которым дали ЗМС не за 5-е место, которые никогда не увидят такие суммы», — написала Бобровникова в «сториз» своего «инстаграма».