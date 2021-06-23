Министр спорта Матыцин высказался о перспективах развития российской лёгкой атлетики

Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность, что лёгкая атлетика в России будет полностью восстановлена. Об этом он заявил на торжественной церемонии открытия национального чемпионата по лёгкой атлетике в Чебоксарах, который продлится до 27 июня.
«Мы все переживаем за то время, которое сейчас выпало на нашу долю, — время реформ, время возрождения российской лёгкой атлетики. Хочу поблагодарить моих коллег в министерстве спорта, всероссийской федерации, все региональные федерации, тренеров, общественность, World Athletics за то, что мы находимся в конструктивном диалоге, и, я надеюсь, что правильную дорогу выбрали и идём по ней очень уверенно. Верю, что в самое ближайшее время российская лёгкая атлетика будет полностью восстановлена, и мы будем ещё больше гордиться успехами на международной арене и, самое главное, национальной системой подготовки и кадров, и спортсменов, и тренеров», — приводит слова Матыцина ТАСС.
- 23 июня 2021
-
18:34
-
13:23
-
10:11
-
10:06
-
09:45
-
09:12
-
08:38
- 22 июня 2021
-
22:54
-
19:55
-
19:19
-
19:04
-
17:30
-
16:49
-
13:08
-
13:04
-
12:59
-
10:27
-
10:04
-
09:46
-
08:39
-
07:57
-
00:40
- 21 июня 2021
-
21:50
-
20:37
-
17:58
-
17:41
-
17:26
-
15:38
-
15:30
-
11:43
-
09:30
-
00:30
- 20 июня 2021
-
23:45
-
23:08
-
22:06