Министр спорта Матыцин высказался о перспективах развития российской лёгкой атлетики

Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность, что лёгкая атлетика в России будет полностью восстановлена. Об этом он заявил на торжественной церемонии открытия национального чемпионата по лёгкой атлетике в Чебоксарах, который продлится до 27 июня.

«Мы все переживаем за то время, которое сейчас выпало на нашу долю, — время реформ, время возрождения российской лёгкой атлетики. Хочу поблагодарить моих коллег в министерстве спорта, всероссийской федерации, все региональные федерации, тренеров, общественность, World Athletics за то, что мы находимся в конструктивном диалоге, и, я надеюсь, что правильную дорогу выбрали и идём по ней очень уверенно. Верю, что в самое ближайшее время российская лёгкая атлетика будет полностью восстановлена, и мы будем ещё больше гордиться успехами на международной арене и, самое главное, национальной системой подготовки и кадров, и спортсменов, и тренеров», — приводит слова Матыцина ТАСС.