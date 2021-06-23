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Министр спорта Матыцин: я всегда верил в Сергея Шубенкова

Министр спорта Матыцин: я всегда верил в Сергея Шубенкова
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о том, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков был оправдан по делу о допинге.

«Я всегда верил в Сергея Шубенкова, мы максимально оказывали и продолжаем оказывать ему содействие и поддержку на пути к справедливости. Первый важный шаг сделан, он официально признан невиновным. Какой шаг сделает Всемирное антидопинговое агентство, решать ему. Но надеюсь, что там тоже понимают значение такого спортсмена, как Сергей Шубенков, для мировой лёгкой атлетики.

Тем более Олимпийские игры ожидаются непростыми. Мне кажется, сейчас время продемонстрировать общую ответственность за развитие мирового спорта и его героев, одним из которых как раз и является Сергей Шубенков. Он свою позицию неоднократно доказывал, активно борется против допинга в спорте. Эти факторы также должны быть учтены», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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