Российские волейболисты обыграли Бразилию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу на предварительном этапе Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммелвуо обыграли команду Бразилии со счётом 3:0.

Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принесший команде 14 очков. 13 баллов набрал Егор Клюка, на счету Ярослава Подлесных 12 результативных баллов.



За 15 туров россияне набрали 34 очка и заняли пятое место в турнирной таблице. В плей-офф турнира выходят первые четыре команды.



В полуфинале Лиги наций сыграют сборные Бразилии, Польши, Словении и Франции. Встречи пройдут 26 июня, финал и матч за третье место — 27 июня.