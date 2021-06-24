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Российские волейболисты обыграли Бразилию в Лиге наций

Российские волейболисты обыграли Бразилию в Лиге наций
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Мужская сборная России по волейболу одержала победу на предварительном этапе Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммелвуо обыграли команду Бразилии со счётом 3:0.

Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принесший команде 14 очков. 13 баллов набрал Егор Клюка, на счету Ярослава Подлесных 12 результативных баллов.

За 15 туров россияне набрали 34 очка и заняли пятое место в турнирной таблице. В плей-офф турнира выходят первые четыре команды.

В полуфинале Лиги наций сыграют сборные Бразилии, Польши, Словении и Франции. Встречи пройдут 26 июня, финал и матч за третье место — 27 июня.

Лига наций (м). Предварительный этап
23 июня 2021, среда. 22:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 3
Россия
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