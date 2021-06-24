Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене приступила к тренировкам после травмы

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, пропускающая чемпионат России в Чебоксарах, приступила к тренировкам. Она восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, которую получила в мае.

По информации «Чемпионата», Ласицкене уже начала прыжковые тренировки. У Марии ещё есть время, чтобы восстановиться до Олимпийских игр в Токио. Финал в прыжках в высоту у женщин на Играх-2020 запланирован на 7 августа.

Олимпийский состав сборной России по лёгкой атлетике будет объявлен не позже 28 июня.

В мае Ласицкене приняла участие в двух соревнованиях. На турнире в Дессау (Германия) российская спортсменка с результатом 1,80 метра стала седьмой, на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде — четвёртой, показав результат 1,88 метра.