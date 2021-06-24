Российская чемпионка мира по фристайлу объяснила, почему тренируется в Европе и Америке

Российская фристайлистка Анастасия Таталина, которая в марте стала чемпионкой мира в биг-эйре, объяснила, почему тренируется за рубежом.
«Каждое место по-своему уникально, но разница действительно есть. Мой вид спорта неразрывно связан с высокогорной местностью. В России таких мест для тренировок практически нет, поэтому мы тренируемся на горнолыжных склонах Европы, Америки и Новой Зеландии.
К сожалению, для ньюскульных дисциплин (биг-эйр, слоупстайл, хаф-пайп. — Прим. «Чемпионата») в России нет парков и трамплинов, соответствующих мировому уровню. У нас есть несколько курортов, где иногда строят трассы под фристайл, но пока они, увы, не уровня Кубка мира. Поэтому сборной и приходится ездить тренироваться за рубеж», — приводит слова Таталиной Sport24.
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