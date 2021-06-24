Усэйн Болт оценил шансы побить его мировые рекорды на Олимпиаде в Токио

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт предположил, что принадлежащие ему мировые рекорды в беге на 100 и 200 м не будут побиты на летних Олимпийских играх в Токио.
«Я уверен (что рекорды не побьют. — Прим. «Чемпионата»). Не говорю, что этого не будет, но и не считаю, что спортсмены пребывают на достаточном уровне, чтобы пробежать дистанции за 9,58 секунды или 19,19 секунды. Но посмотрим», — сказал Болт в прямом эфире в «инстаграме» Международного олимпийского комитета.
34-летний Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 с соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 с.
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