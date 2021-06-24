Соревнования Бриллиантовой лиги отменены в Китае

Соревнования шанхайской Бриллиантовой лиги отменены, сообщает официальный сайт турнира.

Соревнования китайской Бриллиантовой лиги первоначально должны были состояться 14 августа, вторым игровым днём было назначено 22 августа. Из-за ограничений на поездки в другие страны и из-за строгих карантинных мер, действующих в настоящее время для въезда в Китай, спортивные мероприятия не могут быть проведены в летнее время.

Организаторы рассматривают возможность проведения соревнований после того, как серия завершится финалом Бриллиантовой лиги, который должен состояться в Цюрихе 8 и 9 сентября.

Бриллиантовая лига 2021 года будет проходить как полноценный турнир, в котором спортсмены соревнуются за получение Бриллиантового трофея. Тот, кто наберёт достаточное количество очков в течение сезона, получит место в финальном матче в Цюрихе.