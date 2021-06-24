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Сергей Шубенков признался, что не испытал эйфории после снятия претензий по допингу

Сергей Шубенков признался, что не испытал эйфории после снятия претензий по допингу
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Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как давалось ему время до оправдательного приговора по допинговому делу.

«Сложно. Нервяки, стресс, конечно, были. Но глобально с точки зрения тренировок хочется думать, что не повлияло, объективно. Потому что временное отстранение на меня не накладывали. Но стресс был такой… то отпускал, когда процесс по делу шёл, то накатывал, когда мне какое-то письмо пришлют, где какие-то документы запросят. А эти ребята — бюрократы до ужаса, всё по бумажкам. Когда дело принесли в трибунал, оно составило около ста листов.

Было ли у меня хорошее настроение после того, как оправдали? Оно не то что хорошее, это ситуация, когда тебя сжимали-сжимали, а потом раз — и отпустили. Но какой-то эйфории у меня не было», — приводит слова Шубенкова сайт «Матч ТВ».

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