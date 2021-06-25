Всемирная шахматная Олимпиада пройдёт в Будапеште
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) утвердила место проведения шахматной Олимпиады в 2024 году.
«Всемирная шахматная Олимпиада в 2024 году должна пройти в Будапеште. Мы пока придерживаемся такой формулировки, поскольку соглашение об Олимпиаде-2022 тоже было оформлено на бумаге, однако потом выяснилось, что Белоруссия не готова участвовать в соревнованиях», — цитирует президента федерации Аркадия Дворковича канал «Шахматы без цензуры».
Накануне подписи в документах поставили президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, глава Венгерской шахматной федерации Ласло Сабо и исполнительный директор Национального спортивного агентства Венгрии Аттила Михок.
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