Прыгунья с шестом Сидорова раскритиковала организаторов ЧР по лёгкой атлетике

Чемпионка мира в прыжках с шестом, 29-летняя Анжелика Сидорова прокомментировала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах. Сидорова показала результат 4,75 м. Ранее, на третьем этапе Бриллиантовой лиги, который проходил во Флоренции (Италия), россиянка прыгнула на 4,76 метра.

«Были проблемы с сектором, поэтому у меня ничего не получалось. Я расстроилась, хотя прыжки были хорошие и состояние. Но шест упирался в стенку сектора и останавливался. Надо было просто подвинуть сектор на 10 сантиметров, и всё бы было в порядке.

А так зрители поддерживают, я бегу и всё правильно делаю. Это выбило меня из колеи, очень обидно», — приводит слова Сидоровой ТАСС.