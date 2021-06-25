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«Любимки». Амина Зарипова отреагировала на фото Маргариты Мамун с мужем

«Любимки». Амина Зарипова отреагировала на фото Маргариты Мамун с мужем
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала фото со своим мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Они сфотографировались на отдыхе у бассейна.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Маргариты Мамун

Фото оценила многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастика Амина Зарипова. В комментарии она опубликовала эмодзи огня и сердца и написала: «Любимки».

Отношения между Мамун и Сухоруковым начались в 2013 году. 8 сентября 2017 года Маргарита и Александр официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца.

Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира, четыре победы на первенстве континента и на Универсиаде в Казани. Сухоруков — серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратный призёр чемпионатов мира.

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