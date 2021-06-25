Многоборец Илья Шкуренёв — о нейтральном статусе: психанул и отправил заявку повторно

Российский многоборец Илья Шкуренёв прокомментировал оформление нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.



«Я одним из первых подал заявку, ожидал нейтрального статуса, не видел причины, почему мне не дать его, если до этого всё время давали. Когда третьим списком вывесили 30 с лишним человек, я немножко опешил, психанул и ещё раз отправил ту же заявку повторно.



Просто жду. Волнует наша десятка (российские легкоатлеты, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Токио. – Прим. «Чемпионата»), критерии попадания в неё. Просто её будут формировать после чемпионата, а если не дадут нейтральный статус, непонятно, что делать.



Готовность очень хорошая, но в связи с этим нейтральным статусом не дали нормально выступить и реализоваться. Я хотел на соревнования в Гётцис (Австрия), но у меня сразу всё из-за статуса обрубилось», – приводит слова Шкуренёва «Р-Спорт».

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