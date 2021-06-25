Стали известны соперницы россиянок в первом круге Кубка мира по шахматам
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Состоялась жеребьёвка женского Кубка мира по шахматам, который пройдёт в Сочи с 10 июля по 4 августа, сообщает официальный сайт соревнований. В первом круге сыграют 78 участниц. Со второго раунда к победительницам стартовых поединков присоединятся 25 шахматисток с наивысшим рейтингом.
Пары первого круга с участием российских шахматисток:
Анастасия Парамзина (Россия) — Бхакти Кулкарни (Индия).
Александра Мальцевская (Россия) — Мэли-Жад Уэлле (Канада).
Анна Афонасьева (Россия) — Пэн Чжаоцинь (Нидерланды).
Лея Гарифуллина (Россия) — Зенья Корралес-Хименес (Мексика).
Валентина Гунина (Россия) — Джесс Никки Фебруари (ЮАР).
Дина Беленькая (Россия) — Теодора Иньяц (Сербия).
Общий призовой фонд женского турнира составляет $ 676 250.
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