Стали известны соперницы россиянок в первом круге Кубка мира по шахматам

Состоялась жеребьёвка женского Кубка мира по шахматам, который пройдёт в Сочи с 10 июля по 4 августа, сообщает официальный сайт соревнований. В первом круге сыграют 78 участниц. Со второго раунда к победительницам стартовых поединков присоединятся 25 шахматисток с наивысшим рейтингом.



Пары первого круга с участием российских шахматисток:

Анастасия Парамзина (Россия) — Бхакти Кулкарни (Индия).

Александра Мальцевская (Россия) — Мэли-Жад Уэлле (Канада).

Анна Афонасьева (Россия) — Пэн Чжаоцинь (Нидерланды).

Лея Гарифуллина (Россия) — Зенья Корралес-Хименес (Мексика).

Валентина Гунина (Россия) — Джесс Никки Фебруари (ЮАР).

Дина Беленькая (Россия) — Теодора Иньяц (Сербия).



Общий призовой фонд женского турнира составляет $ 676 250.

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