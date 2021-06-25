Американскому трансгендеру запретили участвовать в отборе на Олимпиаду
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Американская спортсменка-трансгендер Сиси Телфер, выступающая в беге на 400 метров с барьерами, не получила разрешения выступить в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио. Об этом информирует AP.
Сообщается, что для получения разрешения на выступление в отборе на ОИ Телфер должна была на протяжении года поддерживать уровень тестостерона в крови ниже показателя 5 наномолей на литр. Ей не удалось этого добиться, несмотря на то что она принимала гормональные препараты.
Дэвид Макфарланд, менеджер Телфер, сказал, что Сиси с пониманием отнеслась к запрету.
«Сиси смотрит в будущее и продолжает тренироваться. Скоро она снова будет выступать на национальной и мировой арене», — расссказал он.
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