Американскому трансгендеру запретили участвовать в отборе на Олимпиаду

Американская спортсменка-трансгендер Сиси Телфер, выступающая в беге на 400 метров с барьерами, не получила разрешения выступить в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио. Об этом информирует AP.

Сообщается, что для получения разрешения на выступление в отборе на ОИ Телфер должна была на протяжении года поддерживать уровень тестостерона в крови ниже показателя 5 наномолей на литр. Ей не удалось этого добиться, несмотря на то что она принимала гормональные препараты.

Дэвид Макфарланд, менеджер Телфер, сказал, что Сиси с пониманием отнеслась к запрету.

«Сиси смотрит в будущее и продолжает тренироваться. Скоро она снова будет выступать на национальной и мировой арене», — расссказал он.