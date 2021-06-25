Бейсбольный матч в Мексике завершился боем «стенка на стенку». Видео

В матче бейсбольной лиги Мексики между клубами «Тихуана» и «Агуаскальентес» произошла массовая драка команда на команду.

В восьмом иннинге питчер «Агуаскальентеса» Брэндон Куинтэро попал мячом прямо в локоть отбивающему команды противника Габриэлю Гутьерресу. В ответ последний в бешенстве запустил в обидчика битой. Следом в питчера полетел и шлем, а самому Куинтэро пришлось спасаться бегством. Однако дракой двух игроков не обошлось. К кулачному бою присоединились бейсболисты обеих команд, тренеры и официальные лица.

Погасить страсти судьям и службе безопасности удалось лишь спустя несколько минут, удалив также нескольких игроков до конца матча.

Бейсбольное противостояние завершилось со счётом 8:5 в пользу «Тихуаны», которая лидирует в северной конференции LMB. А их соперники из «Агуаскальентеса» располагаются на противоположном конце турнирной таблицы.