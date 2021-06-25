Сборная России по пляжному волейболу в шаге от максимальной квоты на Олимпиаду в Токио

Женская сборная России вышла в финал командного Кубка Европы по пляжному волейболу, который проходит в Гааге (Нидерланды). В полуфинале пары Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Мария Бочарова/Мария Воронина одержали победы над соперницами из сборной Греции и оказались в шаге от неименной путёвки на Олимпийские игры в Токио, которую получит победитель соревнований.

На предыдущих стадиях турнира россиянки обыграли сборные Кипра и Украины, а в финале встретятся с сильнейшей командой в противостоянии команд из Нидерландов и Норвегии.

В случае победы сборной России национальная команда получит максимальное представительство на Олимпиаде в Токио. Ранее Россия уже получила три лицензии: Вячеслав Красильников /Олег Стояновский (как чемпионы мира — 2019), Илья Лешуков/Константин Семёнов, Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (по рейтингу ФИВБ).