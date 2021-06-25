У олимпийцев из Уганды, прибывших в Токио, обнаружен самый заразный штамм COVID-19

В Японии в преддверии Олимпиады в Токио планируют ужесточить меры по борьбе с коронавирусом, сообщает Kyodo.
В страну на предолимпийские сборы прибыла спортивная делегация из Уганды, тесты двух из девяти членов которой оказались положительными. Причём уже подтверждено, что у одного угандийца обнаружен очень заразный штамм «дельта». Позже коронавирус был найден у ещё одного члена делегации. Первый сдал тест в аэропорту, второй — после поездки в Осаку на чартерном автобусе с командой. Подозревают, что это тоже штамм «дельта».
Заболевания у обоих проходят бессимптомно, и уже установлено, что в контакте с ними находилась вся команда, а также встречавшие их официальные лица и водители. Все помещены на карантин до 3 июля. Они не могут покидать отель и будут ежедневно проходить тестирование.
Согласно принятым правилам, все прибывающие в Японию участники Игр должны иметь на руках отрицательные результаты теста на COVID-19. Как выяснилось, члены угандийской команды перед отъездом были привиты двумя дозами вакцины AstraZeneca.
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