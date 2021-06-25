«Буду ругать ВФЛА». Илья Иванюк объяснил, почему не сумел выиграть чемпионат России

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, лидер мирового сезона в прыжках в высоту Илья Иванюк объяснил, почему не сумел показать высокий результат на чемпионате России и выиграть соревнования.

Иванюк пропускал каждую вторую высоту, среди которых оказалась и 2,33 м, ставшая победной для Михаила Акименко. Планка на следующей высоте (2,35) Илье, у которого в сезоне есть результат 2,37 м, не покорилась. Иванюк стал вторым с прыжком на 2,31 м.

«По большому счёту эти соревнования не сильно отборочные, и моей основной задачей было сохранить и здоровье и силы для дальнейших соревнований, где нужно показывать хорошие результаты. Будем осторожно называть эти соревнования Олимпиадой. И задача была не убиться, не травмироваться, пройти живым дальше, и поэтому я пропускал высоты.

Есть и ещё одна причина таких сегодняшних прыжков. Буду ругать ВФЛА. Эти ребята сделали такой классный пункт в своих правилах, что нужно быть допущенным по УМО (углубленное медицинское обследование. — Прим. «Чемпионата»). Я думал, что УМО можно будет пройти в июле, но так как срок допуска по старому закончился, то нужно было пройти, чтобы соответствовать критериям. И мне «воткнули» УМО прямо перед этим ЧР, и у меня просто выбыло четыре дня из подготовки. Если бы не этот пропуск, я бы прыгал спокойно и привычно, а в результате пришлось заниматься такой вот ерундой, простите», — приводит слова Иванюка «Матч ТВ».