Мо Фарах упустил последний шанс отобраться на Олимпийские игры в Токио

Четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции, британский легкоатлет Мо Фарах не сумел отобраться на Олимпийские игры в Токио.
В пятницу, 25 июня, Фарах упустил последний шанс получить олимпийскую лицензию на дистанции 10 000 м на чемпионате Великобритании. Результат спортсмена (27 минут 47 секунд) уступает 19 секунд квалификационному нормативу на Игры (27.28).
Первую попытку квалифицироваться на Игры Фарах предпринял 5 июня на соревнованиях в Бирмингеме, где ему не хватило 22 секунд до квалификационного норматива. Тогда неудачу спортсмен списал на небольшую боль в левой лодыжке. Позже стало известно, что стайер восстановился во время высотных сборов. Но, несмотря на это, а также сразу на трёх пейсмейкеров, Фарах смог улучшить свой результат только на 3 секунды, чего оказалось недостаточно.
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