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Погиб призёр чемпионата мира в беге на 400 метров Абдалелах Харун. Ему было 24 года

Погиб призёр чемпионата мира в беге на 400 метров Абдалелах Харун. Ему было 24 года
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Олимпийский комитет Катара в своём «твиттере» сообщил о смерти бронзового призёра чемпионата мира — 2017 в беге на 400 метров Абдалелаха Харуна. Спринтеру было 24 года.

При этом издание Athletics Weekly уточняет, что катарский бегун погиб в автомобильной катастрофе.

Помимо бронзовой медали Лондона, в активе Харуна имеется серебро чемпионата мира 2016 года в помещении. Кроме того, в 2016 году катарский легкоатлет выиграл юниорское мировое первенство и принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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