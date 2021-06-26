Погиб призёр чемпионата мира в беге на 400 метров Абдалелах Харун. Ему было 24 года

Олимпийский комитет Катара в своём «твиттере» сообщил о смерти бронзового призёра чемпионата мира — 2017 в беге на 400 метров Абдалелаха Харуна. Спринтеру было 24 года.

При этом издание Athletics Weekly уточняет, что катарский бегун погиб в автомобильной катастрофе.

Помимо бронзовой медали Лондона, в активе Харуна имеется серебро чемпионата мира 2016 года в помещении. Кроме того, в 2016 году катарский легкоатлет выиграл юниорское мировое первенство и принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).