Сборная Бразилии вышла в финал Лиги наций

Мужская сборная Бразилии по волейболу в полуфинале Лиги наций обыграла сборную Франции со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).
Эта победа стала для команды Бразилии уже 14-ой на турнире. За чемпионство она сразится с победителем матча Польша — Словения, который состоится сегодня в 16:00 мск.
Напомним, что в Лиге наций принимает участие 16 команд. На предварительном этапе все сборные играют друг с другом. 4 команды с лучшими показателями выходят в плей-офф.
Сборная России за 15 туров набрала 34 очка и заняла пятое место в турнирной таблице, уступив французам место в полуфинале по дополнительным показателям. Подопечные Туомаса Саммелвуо разгромили в последнем туре сборную Бразилии, однако потеря очков в матче с Италией за тур до этого стала для россиян фатальной.
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