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Сборная Бразилии вышла в финал Лиги наций

Сборная Бразилии вышла в финал Лиги наций
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Мужская сборная Бразилии по волейболу в полуфинале Лиги наций обыграла сборную Франции со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).

Эта победа стала для команды Бразилии уже 14-ой на турнире. За чемпионство она сразится с победителем матча Польша — Словения, который состоится сегодня в 16:00 мск.

Напомним, что в Лиге наций принимает участие 16 команд. На предварительном этапе все сборные играют друг с другом. 4 команды с лучшими показателями выходят в плей-офф.

Сборная России за 15 туров набрала 34 очка и заняла пятое место в турнирной таблице, уступив французам место в полуфинале по дополнительным показателям. Подопечные Туомаса Саммелвуо разгромили в последнем туре сборную Бразилии, однако потеря очков в матче с Италией за тур до этого стала для россиян фатальной.

Лига наций (м). 1/2 финала
26 июня 2021, суббота. 12:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Франция
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