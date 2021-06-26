Илья Иванюк — о вакцинации: я сомневаюсь в прививках и не буду их пропагандировать

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, лидер мирового сезона в прыжках в высоту Илья Иванюк рассказал, планирует ли делать прививку от коронавируса.
«Нет, я не прививался. Я с антителами… наверное. Было их не очень много, но было. До конца месяца должно хватить. Я не прививался и не планирую этого делать до последнего, потому что я сомневаюсь в прививках и не буду их пропагандировать, извините. Да, в рестораны московские зайти не получится, но это не страшно – у меня жена хорошо готовит. Откроем свой ресторан для нас двоих и для родственников», — приводит слова Иванюка «РИА Новости».
Ранее Иванюк стал серебряным призёром чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, с прыжком на 2,31 м. Золотую медаль завоевал Михаил Акименко (2,33 м).
- 26 июня 2021
-
15:17
-
14:42
-
14:22
-
00:49
- 25 июня 2021
-
23:43
-
23:14
-
22:01
-
20:34
-
18:59
-
18:45
-
17:57
-
17:36
-
15:34
-
13:11
-
10:00
-
09:32
-
09:28
-
08:08
-
00:23
-
00:10
-
00:07
- 24 июня 2021
-
23:58
-
23:33
-
23:32
-
22:57
-
22:39
-
20:53
-
19:10
-
19:00
-
17:49
-
15:34
-
12:52
-
12:33
-
12:22
-
11:08