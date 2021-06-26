Илья Иванюк — о вакцинации: я сомневаюсь в прививках и не буду их пропагандировать

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, лидер мирового сезона в прыжках в высоту Илья Иванюк рассказал, планирует ли делать прививку от коронавируса.

«Нет, я не прививался. Я с антителами… наверное. Было их не очень много, но было. До конца месяца должно хватить. Я не прививался и не планирую этого делать до последнего, потому что я сомневаюсь в прививках и не буду их пропагандировать, извините. Да, в рестораны московские зайти не получится, но это не страшно – у меня жена хорошо готовит. Откроем свой ресторан для нас двоих и для родственников», — приводит слова Иванюка «РИА Новости».

Ранее Иванюк стал серебряным призёром чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, с прыжком на 2,31 м. Золотую медаль завоевал Михаил Акименко (2,33 м).