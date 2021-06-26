Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Илья Иванюк — о вакцинации: я сомневаюсь в прививках и не буду их пропагандировать

Илья Иванюк — о вакцинации: я сомневаюсь в прививках и не буду их пропагандировать
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, лидер мирового сезона в прыжках в высоту Илья Иванюк рассказал, планирует ли делать прививку от коронавируса.

«Нет, я не прививался. Я с антителами… наверное. Было их не очень много, но было. До конца месяца должно хватить. Я не прививался и не планирую этого делать до последнего, потому что я сомневаюсь в прививках и не буду их пропагандировать, извините. Да, в рестораны московские зайти не получится, но это не страшно – у меня жена хорошо готовит. Откроем свой ресторан для нас двоих и для родственников», — приводит слова Иванюка «РИА Новости».

Ранее Иванюк стал серебряным призёром чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, с прыжком на 2,31 м. Золотую медаль завоевал Михаил Акименко (2,33 м).

Новость по теме
«Буду ругать ВФЛА». Илья Иванюк объяснил, почему не сумел выиграть чемпионат России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021