Сергей Шубенков и ещё 60 российских легкоатлетов получили нейтральный статус

World Athletics допустила до участия в Олимпийских играх всех российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус и выполненный норматив. Также WA выдала допуск Сергею Шубенкову для выступления на международных стартах в нейтральном статусе.

Антидопинговая панель World Athletics одобрила заявки на получение нейтрального статуса ещё 61 российскому спортсмену. В итоге возможность выступать на международных соревнованиях в сезоне-2021 получили 123 российских легкоатлета. Пять заявок были отклонены.

В числе тех, кто получил нейтральный статус, чемпион и неоднократный призёр первенства планеты в беге на 100 метров с барьерами Сергей Шубенков, с которого на днях были сняты подозрения в нарушении антидопинговых правил. Также отметим, что право выступать на международных соревнованиях получили Полина Миллер (400 м), Софья Палкина (молот), Илья Шкуренёв (многоборье) и Максим Афонин (ядро).