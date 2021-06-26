Олимпийская чемпионка Анна Чичерова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира 2011 года в прыжках в высоту Анна Чичерова объявила о завершении карьеры.

На чемпионате России в Чебоксарах спортсменка поделила второе место с Кристиной Королёвой (по 1,88 м). Победу с результатом 1,94 м одержала Мария Кочанова.

«Думаю, что это, наверное, всё. Отговорила роща золотая. Просто сил уже нет, честно. Я уже сегодня настраивалась-настраивалась, была хорошая попытка на 1,75, но от прыжка к прыжку приходится силы по сусекам наскребать. И к 1,91 их уже не было. Конечно, есть сложности небольшие, у меня на маховой ноге заболел ахилл, и я, когда опускаюсь, то чувствую, что проваливаюсь на этом шаге.

Поэтому — хватит. Хотела, чтобы этот старт стал прощальным и чтобы результат был получше, 1,90 или повыше. Но надо было, видимо, повыше начинать, не прыгать начальные высоты. Мне можно было сегодня пять попыток с учётом разминочных. Но всё равно, 1,88 — лучший результат сезона, как бы смешно это ни звучало.

А так, конечно, да — я люблю легкую атлетику. Подзадержалась в ней чуть-чуть, но ни о чём особо не жалею, пусть так. Я прошла долгий и интересный путь. Очень хочу остаться в спорте, но пока не могу точно определиться с тем, в какой роли. Для того чтобы работать тренером, как мне кажется, нужно им родиться — у меня нет столько терпения. Хотя, конечно, мне очень интересно наблюдать за тем, что происходит, и подсказывать что-то. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Чичеровой «Матч ТВ».