Артемьев и Дубов — среди лидеров онлайн-турнира серии Meltwater Champions Chess Tour

Стартовал Goldmoney Asian Rapid — новый онлайн-турнир серии Meltwater Champions Chess Tour. 16 участников в течение трёх дней играют отборочный турнир, после чего восемь лучших выходят в плей-офф, каждый раунд которого будет состоять из двух матчей.



В первый игровой день по итогам пяти партий по 3,5 очка из пяти набрали россияне Владислав Артемьев и Даниил Дубов, а также китаец Дин Лижэнь, армянин Левон Аронян и норвежец Магнус Карлсен. На пол-очка отстают американец Уэсли Со, голландец Аниш Гири и поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Ещё один представитель России Пётр Свидлер с двумя очками в активе занимает 11-е место.

В воскресенье, 27 июня, будет сыграно ещё пять туров. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тысяч.