Артемьев и Дубов — среди лидеров онлайн-турнира серии Meltwater Champions Chess Tour
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Стартовал Goldmoney Asian Rapid — новый онлайн-турнир серии Meltwater Champions Chess Tour. 16 участников в течение трёх дней играют отборочный турнир, после чего восемь лучших выходят в плей-офф, каждый раунд которого будет состоять из двух матчей.
В первый игровой день по итогам пяти партий по 3,5 очка из пяти набрали россияне Владислав Артемьев и Даниил Дубов, а также китаец Дин Лижэнь, армянин Левон Аронян и норвежец Магнус Карлсен. На пол-очка отстают американец Уэсли Со, голландец Аниш Гири и поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Ещё один представитель России Пётр Свидлер с двумя очками в активе занимает 11-е место.
В воскресенье, 27 июня, будет сыграно ещё пять туров. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тысяч.
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