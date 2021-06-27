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Фанатка, по вине которой произошёл массовый завал на «Тур де Франс», объявлена в розыск

Фанатка, по вине которой произошёл массовый завал на «Тур де Франс», объявлена в розыск
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Компания ASO, организатор веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс», подала заявление в полицию на женщину, виновную в завале на первом этапе гонки 2021 года. Фанатка пренебрегла предупреждениями о нахождении на безопасном расстоянии: она хотела показать свой плакат в телекамеру и не заметила приближающийся пелотон. Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в табличку и, потеряв равновесие, упал, что повлекло за собой цепную реакцию и привело к завалу. После инцидента женщина скрылась с места происшествия.

Жандармерия французского Финистера объявила о возбуждении расследования в связи с нанесением травм ввиду нарушения правил безопасности. На официальной странице ведомства в «Фейсбуке» открылась запись, где очевидцы могут добровольно записаться на допрос.

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