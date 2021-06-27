Ирина Привалова назвала прошедший ЧР «шагом к возрождению» лёгкой атлетики в стране

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова подвела итоги чемпионата России.

«Чемпионат России прошёл на высоком организационном уровне. Несмотря на жаркую погоду, были обеспечены комфортные условия для выступления атлетов. Был показан ряд высоких результатов. В частности, порадовали Тимур Моргунов в прыжках с шестом, Екатерина Конева в тройном прыжке, также отличились юниоры, которые поедут на чемпионат Европы в своей возрастной категории. Порадовало, что появляются неплохие бегуны на 400 метров, на 400 метров с барьерами. Есть перспективные молодые девочки в тройном прыжке. И это только некоторые примеры. Также надо отметить, что хоть Москва и выиграла чемпионат России в командном зачёте, у многих присутствует и второй регион в параллельном зачёте. Лёгкая атлетика как была сильна регионами, так и останется.

Все сейчас говорят об олимпийской десятке, но нам надо думать и о развитии лёгкой атлетики на перспективу, об Олимпиаде 2024 года. И я считаю, что этот чемпионат России стал первым шагом к возрождению российской лёгкой атлетики», — цитирует Привалову «РИА Новости».