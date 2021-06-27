Глава Европейской федерации тяжёлой атлетики временно покинул свой пост

Глава Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов рассказал, что Хасан Аккус временно сложил с себя полномочия президента Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Согласно пункту 19.11 конституции EWF, в случае, если президент организации не может занимать свой пост, исполняющим обязанности президента организации назначается первый вице-президент, которым как раз и является Агапитов.
По результатам расследования ITA, в 2013 году Аккус, будучи президентом Турецкой федерации тяжёлой атлетики, вступил в сговор с Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF). Аккус просил, чтобы обвинения в нарушении антидопинговых правил в отношении 17 турецких тяжелоатлетов были выдвинуты не IWF, а турецкой федерацией, что позволило бы ей и лично Аккусу избежать наказания со стороны IWF. Дело в том, что при вынесении санкций учитываются только нарушения, обнаруженные международной федерацией.
- 27 июня 2021
-
18:36
-
17:56
-
17:37
-
14:46
-
14:27
-
13:27
-
12:28
-
10:44
-
09:52
-
00:39
- 26 июня 2021
-
23:35
-
23:23
-
22:51
-
21:44
-
21:24
-
21:00
-
20:20
-
20:09
-
18:55
-
17:38
-
15:17
-
14:42
-
14:22
-
00:49
- 25 июня 2021
-
23:43
-
23:14
-
22:01
-
20:34
-
18:59
-
18:45
-
17:57
-
17:36
-
15:34
-
13:11
-
10:00