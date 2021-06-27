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Глава Европейской федерации тяжёлой атлетики временно покинул свой пост

Глава Европейской федерации тяжёлой атлетики временно покинул свой пост
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Глава Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов рассказал, что Хасан Аккус временно сложил с себя полномочия президента Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Согласно пункту 19.11 конституции EWF, в случае, если президент организации не может занимать свой пост, исполняющим обязанности президента организации назначается первый вице-президент, которым как раз и является Агапитов.

По результатам расследования ITA, в 2013 году Аккус, будучи президентом Турецкой федерации тяжёлой атлетики, вступил в сговор с Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF). Аккус просил, чтобы обвинения в нарушении антидопинговых правил в отношении 17 турецких тяжелоатлетов были выдвинуты не IWF, а турецкой федерацией, что позволило бы ей и лично Аккусу избежать наказания со стороны IWF. Дело в том, что при вынесении санкций учитываются только нарушения, обнаруженные международной федерацией.

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