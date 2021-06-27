Во время полумарафона во Львове участник скончался за 200 м до финиша

Во время проведения полумарафона во Львове умер участник. 23-летний студент не добежал 200 м до финиша дистанции протяжённостью в 4,2 км. Молодой человек упал на пятом километре дистанции, его дыхание было тяжёлым, а пульс слабым. На крики зрителей меньше чем за минуту прибежали волонтёры.

«Пострадавший лежал на боку. Мы перевернули его, поставили на доску, зафиксировали, проверили жизненные параметры. Дыхание у него присутствовало, 2 вздоха за десять секунд. Но слабо, очень слабо прослушивался пульс на сонной артерии», – приводит слова спасателя, который работал на полумарафоне, «Сегодня».



Реанимационные усилия медиков, дежуривших на трассе проведения марафона, результата не дали. Организаторы объявили о прекращении соревнований. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить, стала ли причиной смерти жара или что-либо другое. Волонтёры утверждают, что перед забегом погибший не жаловался на состояние здоровья.

Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в «Фейсбуке» выразил соболезнования близким погибшего: «Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким».

Полумарафон проходил на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21 км в зависимости от уровня подготовки участников. На старт вышли 2500 спортсменов.