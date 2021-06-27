Во время полумарафона во Львове участник скончался за 200 м до финиша

Во время проведения полумарафона во Львове умер участник. 23-летний студент не добежал 200 м до финиша дистанции протяжённостью в 4,2 км. Молодой человек упал на пятом километре дистанции, его дыхание было тяжёлым, а пульс слабым. На крики зрителей меньше чем за минуту прибежали волонтёры.
«Пострадавший лежал на боку. Мы перевернули его, поставили на доску, зафиксировали, проверили жизненные параметры. Дыхание у него присутствовало, 2 вздоха за десять секунд. Но слабо, очень слабо прослушивался пульс на сонной артерии», – приводит слова спасателя, который работал на полумарафоне, «Сегодня».
Реанимационные усилия медиков, дежуривших на трассе проведения марафона, результата не дали. Организаторы объявили о прекращении соревнований. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить, стала ли причиной смерти жара или что-либо другое. Волонтёры утверждают, что перед забегом погибший не жаловался на состояние здоровья.
Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в «Фейсбуке» выразил соболезнования близким погибшего: «Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким».
Полумарафон проходил на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21 км в зависимости от уровня подготовки участников. На старт вышли 2500 спортсменов.
- 27 июня 2021
-
20:13
-
19:56
-
19:14
-
19:05
-
18:47
-
18:36
-
17:56
-
17:37
-
14:46
-
14:27
-
13:27
-
12:28
-
10:44
-
09:52
-
00:39
- 26 июня 2021
-
23:35
-
23:23
-
22:51
-
21:44
-
21:24
-
21:00
-
20:20
-
20:09
-
18:55
-
17:38
-
15:17
-
14:42
-
14:22
-
00:49
- 25 июня 2021
-
23:43
-
23:14
-
22:01
-
20:34
-
18:59
-
18:45