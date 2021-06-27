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Сборная Бразилии стала победителем Лиги наций

Сборная Бразилии стала победителем Лиги наций
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Мужская национальная команда Бразилии по волейболу стала обладателем титула Лиги наций, обыграв в решающем матче сборную Польши со счётом 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:14).

Всего участие в турнире приняло 16 команд. На предварительном этапе все сборные играли друг с другом, а 4 команды с лучшими показателями вышли в плей-офф. В 17-ти матчах бразильцы одержали 15 побед, уступив по ходу предварительного этапа только сборной Франции и сборной России.

Третье место на турнире досталось французам, которые в матче за бронзовые медали оказались сильнее команды Словении.

Сборная России за 15 туров предварительного этапа набрала 34 очка и заняла пятое место в турнирной таблице, уступив место в плей-офф лишь по дополнительным показателям.

Лига наций (м). Финал
27 июня 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Польша
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