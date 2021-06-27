Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры в сборной России и не выступит на Олимпиаде

Волейболистка Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры в сборной России по волейболу и не выступит на Олимпиаде.

«На протяжении всей карьеры я чувствовала невероятную поддержку болельщиков и всегда знала, что могу быть с вами честной. Сегодня также честно я хочу рассказать о важном и трудном решении, которое я приняла. Я не еду на Олимпийские игры и заканчиваю карьеру в сборной России.



Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и своё сердце, я понимаю, что должна остановиться. Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие. Я прощаюсь с командой, которую безумно люблю и которой отдала душу.



Вы наверняка спросите о причинах такого решения. Сразу проговорю: у меня всё в порядке со здоровьем, меня не выгоняли из сборной, я не боюсь конкуренции, не беременна, никого не предавала и ни с кем не ругалась. Я просто так чувствую и доверяю себе.



Поверьте, решение далось мне непросто, но так было нужно. Моя поддержка и любовь остаются с командой. Девочки знают, что могут на меня положиться и что мысленно я с ними! До свидания, моя любимая сборная», — написала Кошелева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Кошелевой в «Инстаграме».

Кошелева — чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы (2013 и 2015), двукратная чемпионка России. Татьяна играла за национальную команду в Лиге наций, где сборная России заняла восьмое место.