Мужская сборная России по регби-7 завоевала бронзу чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби-7 стала бронзовым призёром чемпионата Европы, второй этап которого прошёл в Москве.
Турнир проходил в два этапа. На первом этапе в Лиссабоне россияне заняли третье место, набрав 16 очков. В столице России хозяева стали четвёртыми, но этого оказалось достаточно, чтобы по итогам турнира подняться на пьедестал, имея в активе 30 очков.
В Москве сборная России на групповом этапе победила сборные Италии (24:5) и Литвы (31:5), а также проиграла немцам (12:22). В четвертьфинале россияне обыграли команду Грузии (10:5), в полуфинале уступили литовцам (19:21). В матче за бронзу второго этапа континентального первенства сборная России вновь проиграла немцам (12:19).
Чемпионом Европы досрочно стала сборная Испании, для которой эта победа стала первой в истории. Россияне выигрывали турнир четыре раза (2007, 2009, 2016, 2017).
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