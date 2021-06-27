Мужская сборная России по регби-7 завоевала бронзу чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби-7 стала бронзовым призёром чемпионата Европы, второй этап которого прошёл в Москве.

Турнир проходил в два этапа. На первом этапе в Лиссабоне россияне заняли третье место, набрав 16 очков. В столице России хозяева стали четвёртыми, но этого оказалось достаточно, чтобы по итогам турнира подняться на пьедестал, имея в активе 30 очков.

В Москве сборная России на групповом этапе победила сборные Италии (24:5) и Литвы (31:5), а также проиграла немцам (12:22). В четвертьфинале россияне обыграли команду Грузии (10:5), в полуфинале уступили литовцам (19:21). В матче за бронзу второго этапа континентального первенства сборная России вновь проиграла немцам (12:19).

Чемпионом Европы досрочно стала сборная Испании, для которой эта победа стала первой в истории. Россияне выигрывали турнир четыре раза (2007, 2009, 2016, 2017).