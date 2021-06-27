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Владислав Артемьев на пол-очка отстаёт от лидеров онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid

Владислав Артемьев на пол-очка отстаёт от лидеров онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid
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На онлайн-турнире Goldmoney Asian Rapid, являющемся седьмым этапом серии Meltwater Champions Chess Tour, завершились десять туров отборочного этапа. После второго дня соревнований по 7 очков из 10 набрали армянин Левон Аронян и китаец Дин Лижэнь. На пол-очка отстают американец Уэсли Со и россиянин Владислав Артемьев. В активе Даниила Дубова и Петра Свидлера по 4,5 очка, и они пока не входят в восьмёрку участников, которая в понедельник, 28 июня, после ещё пяти туров выйдет в плей-офф.

Положение после 10-го тура

1-2. Левон Аронян, Дин Лижэнь — по 7.
3-4. Уэсли Со, Владислав Артемьев — по 6,5.
5-6. Магнус Карлсен, Аниш Гири — по 6.
7. Арджун Эригайси — 5,5.
8. Ян-Кшиштоф Дуда – 5.
9-12. Салем Салех, Даниил Дубов, Алиреза Фируджа, Пётр Свидлер — по 4,5.
13-14. Гукеш, Сантош Видит — по 4.
15. Хоу Ифань — 2,5.
16. Адибан — 2.

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