Владислав Артемьев на пол-очка отстаёт от лидеров онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid

На онлайн-турнире Goldmoney Asian Rapid, являющемся седьмым этапом серии Meltwater Champions Chess Tour, завершились десять туров отборочного этапа. После второго дня соревнований по 7 очков из 10 набрали армянин Левон Аронян и китаец Дин Лижэнь. На пол-очка отстают американец Уэсли Со и россиянин Владислав Артемьев. В активе Даниила Дубова и Петра Свидлера по 4,5 очка, и они пока не входят в восьмёрку участников, которая в понедельник, 28 июня, после ещё пяти туров выйдет в плей-офф.

Положение после 10-го тура



1-2. Левон Аронян, Дин Лижэнь — по 7.

3-4. Уэсли Со, Владислав Артемьев — по 6,5.

5-6. Магнус Карлсен, Аниш Гири — по 6.

7. Арджун Эригайси — 5,5.

8. Ян-Кшиштоф Дуда – 5.

9-12. Салем Салех, Даниил Дубов, Алиреза Фируджа, Пётр Свидлер — по 4,5.

13-14. Гукеш, Сантош Видит — по 4.

15. Хоу Ифань — 2,5.

16. Адибан — 2.