21-летняя американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Это произошло на национальном отборе на Олимпийские игры в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Маклафлин преодолела дистанцию за 51,90 секунды. Ранее высшее достижение в беге на 400 метров с барьерами среди женщин принадлежало другой представительнице США — олимпийской чемпионке Рио-де-Жанейро Далайле Мухаммад, в октябре 2019 года она показала следующий результат — 52,16 секунды.

В «твиттере» Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отметили, что 21-летняя Маклафлин стала первой женщиной в истории, которой удалось выбежать за 52 секунды на данной дистанции.