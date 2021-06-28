Магнус Карлсен: не скажу, что это был худший день. 4,5 очка мне хватит для победы

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оценил своё выступление во второй день онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid, являющегося седьмым этапом серии Meltwater Champions Chess Tour. Он одержал одну победу, потерпел одно поражение и трижды сыграл вничью.

«В целом получилось нормально. Это был самый трудный день турнира. Не могу сказать, что это был худший день.

Поражение от Ароняна? Он продемонстрировал интересную тактику. Левон сыграл очень хорошо и заслуженно победил. В понедельник будет интересно. На бумаге у меня есть хорошие шансы на победу в четырёх партиях. Я могу набрать 4,5 очка, хотя, скорее всего, у меня будет меньше. Однако шансы есть. 4,5 очка мне хватит для победы», — приводит слова Карлсена TV2.

В турнирной таблице лидируют армянин Левон Аронян и китаец Дин Лижэнь, набравшие по семь очков. В активе Карлсена шесть баллов.