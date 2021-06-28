Владислав Артемьев вышел в плей-офф онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid

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Россиянин Владислав Артемьев занял второе место по результатам трёх дней предварительного этапа шахматного онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid, который является седьмым этапом серии Meltwater Champions Chess Tour, и вышел в плей-офф. Артемьев набрал 10 баллов, уступив полбалла лидеру — армянину Левону Ароняну. Третьим стал китаец Дин Лижэнь (9,5 балла).

В восьмёрку сильнейших, которая продолжит борьбу за победу в плей-офф, также вошли обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен, который набрал 9 очков и разделил 4-5-е места с американцем Уэсли Со, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, голландец Аниш Гири и индиец Эригайси Арджун (все – по 8 очков).

Россияне Пётр Свидлер (6,5 очка) и Даниил Дубов (6) не смогли пройти во второй этап онлайн-турнира.

В плей-офф каждый раунд будет состоять из двух матчей. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.