Каримова и Зыкова завоевали золото и серебро на Кубке мира по пулевой стрельбе
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Россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова завоевали золотую и серебряную медали соответственно в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 метров с трёх позиций на Кубке мира по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Осиеке (Хорватия).
В финале Каримова одержала победу, набрав 464,2 балла. Результат Зыковой — 461,5 балла. Третье место заняла швейцарка Нина Кристен (447,8). Ещё одна россиянка Полина Хорошева, также пробившаяся в финал, заняла шестое место (412,9). Всего в этом виде программы приняли участие 54 спортсменки.
Кубок мира продолжится до 3 июля. Спортсмены сразятся ещё в 11 упражнениях. Сборная России уверенно лидирует в общекомандном медальном зачёте, имея в активе 13 наград (6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые).
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