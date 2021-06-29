Сергей Тетюхин станет первым российским волейболистом, введённым в Международный зал славы

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин будет введён в Международный зал славы волейбола.
Тетюхин в составе сборной России стал победителем (2012), серебряным (2000) и бронзовым (2004, 2008) призёром Олимпийских игр, серебряным призёром чемпионата мира (2002), победителем Кубка мира (1999, 2011) и Мировой лиги (2002).
Тетюхин станет первым игроком сборной России, введённым в Зал славы. Ранее членами Зала славы становились только советские волейболисты: Юрий Чесноков, Константин Рева, Юрий Поярков, Иван Бугаенков, Александр Савин, Георгий Мондзолевский, Вячеслав Зайцев; Инна Рыскаль, Нина Смолеева, Людмила Булдакова, Роза Салихова, Ирина Кириллова, Евгения Эстес и Валентина Огиенко. В Зале славы есть также советские тренеры и функционеры: Юрий Чесноков, Вячеслав Платонов, Гиви Ахвледиани, Владимир Саввин и Николай Карполь.
В настоящее время 45-летний Тетюхин является генеральным менеджером сборной России по волейболу.
Торжественная церемония введения новых членов в Зал славы состоится 16 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США).
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