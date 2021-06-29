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Карлсен: раздражало, что Со быстро сыграл вничью. Он не хотел избежать встречи со мной

Карлсен: раздражало, что Со быстро сыграл вничью. Он не хотел избежать встречи со мной
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Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен поделился ожиданиями от встречи с американцем Уэсли Со в четвертьфинале онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid. По итогам трёх дней предварительного этапа Карлсен занял четвёртое место, а Со — пятое.

«У меня вызвало небольшое раздражение то, что Уэсли в последней партии быстро сыграл вничью. Он не пытался избежать встречи со мной. Может быть, он об этом не думал. В ближайшие пару дней мне нужно будет играть значительно лучше», — приводит слова Карлсена TV2.

В четвертьфинал также вышли россиянин Владислав Артемьев, армянин Левон Аронян, китаец Дин Лижэнь, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, голландец Аниш Гири и индиец Эригайси Арджун. В плей-офф каждый раунд будет состоять из двух матчей. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.

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