«Таких называют Иудой». 18-летнюю россиянку оскорбляли после перехода в сборную Кипра

18-летняя российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая с нового сезона будет выступать за сборную Кипра, рассказала, как столкнулась с негативом со стороны болельщиков.
«Патриотов» набежало очень много, особенно тех, кто абсолютно не разбирается в спорте. Писали, какая я предательница, какая я плохая, стали свои доводы доносить.
Хейта было очень много, поначалу я очень сильно загналась. Но потом подумала: главное то, что родные, близкие, да и вся лёгкая атлетика меня поддержала, все знают, какая у нас ситуация. Говорить о патриотизме, когда ты банально не можешь выступить за границей, мне кажется, вообще глупо.
В мою сторону такие слова были сказаны… Писали: «Таких, как ты, у нас называют Иудой». Или чтобы я не забыла поклониться Обаме — не знаю, при чём тут Обама. Много грязных слов от абсолютно незнакомых людей. Смотришь, кто написал, а там, например, «мамочка любимых Миши и Вани». Вот какая им вообще разница? Я этого никогда не могла понять», — цитирует Куличенко Sport24.
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